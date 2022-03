PSD ganha reforço em 2022 com filiação de novas lideranças no Amazonas

Grande Ato de Filiação oficializa nesta quinta-feira (31) o ingresso da candidatura coletiva da ‘Bancada Delas’, que fortalece ainda mais a atuação do PSD Mulher

O diretório regional do Partido Social Democrático no Amazonas (PSD-AM) realiza, nesta quinta-feira (31), um Grande Ato de Filiação com a presença de importantes nomes que reforçarão o debate sobre as propostas para o Amazonas nas Eleições de 2022. O evento inicia, às 10h, no Hotel Intercity, bairro Adrianópolis, onde será oficializada a candidatura coletiva encabeçada por cinco mulheres, a Bancada Delas, formada por conselheiras tutelares Kiky Anjos, Adelyane Lobato, Rosália Bernardino, Nivia Abrahão e Marinez Paz do Nascimento compõem o grupo.

O evento conta com a presença de lideranças políticas, deputados estaduais, deputados federais e prefeitos que representam o PSD Amazonas. Na avaliação do senador e presidente do PSD-AM, Omar Aziz, o encontro é essencial para alinhar os rumos que serão tomados em 2022, bem como para unir pessoas que compartilham o mesmo interesse de realizar uma mudança efetiva na sociedade por meio da política. “Nosso trabalho diário de conversas e articulações com lideranças que querem se juntar ao PSD para fazer a diferença no nosso Estado culmina nesse Grande Ato, de onde com certeza sairemos mais fortalecidos. O que buscamos sempre é garantir o pleno exercício da democracia e lutar pela qualidade de vida dos amazonenses”, adiantou Omar Aziz.

Entre as novidades na corrida eleitoral deste ano, está a Bancada Delas, um coletivo de cinco mulheres que chega para somar ao PSD Mulher na construção de políticas voltadas ao bem-estar das famílias, em especial às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. As conselheiras tutelares

Outro nome de peso que deve oficializar filiação no ato é o empresário Orsine Jr, grande defensor do turismo como principal atividade econômica do Amazonas. Graduado em Negócios Internacionais e gestor no setor turístico, Orsine traz de bagagem a presidência da AmazonasTur, além de ser realizador da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O Grande Ato de Filiação busca fortalecer a atuação do PSD no Amazonas com o ingresso de mais apoiadores das causas defendidas pelo partido. No entanto, para isso a pessoa precisa ter mais de 16 anos e estar com os direitos políticos em dia. Cada pessoa também só pode estar filiada a um partido político. Servidores dos quadros da Justiça devem solicitar exoneração do cargo ocupado caso busquem a filiação. O ato é aberto para todas as pessoas, independente da pretensão de concorrer a um cargo público.