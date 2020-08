PSD e PSB unem forças para eleger Ricardo Nicolau como prefeito de Manaus

Nesta quinta-feira (6), no Hotel Da Vinci, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, foi anunciada a aliança entre o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Democrático (PSD) objetivando eleger Ricardo Nicolau como Prefeito de Manaus. Participaram os vereadores Hiram Nicolau e Carlos Porta, além dos representantes de ambos os partidos, filiados e outros. O pré-candidato reconheceu o desinteresse da população pela politica, mas disse ser uma alternativa para a capital amazonense.

O deputado Serafim Correa participou virtualmente e disse ter carinho por Ricardo Nicolau, lembrando de velhas épocas da política. “Ser prefeito é algo difícil, poucos recursos e muito trabalho”, destacou.

O presidente estadual do PSB, Marcelo Serafim, no seu discurso lembrou do falecido Eduardo Campos e seu legado e anunciou a aliança em apoio a Ricardo Nicolau. “O nome de Ricardo foi bem aceito e penso que estamos no caminho certo, precisamos do trabalho dos filiados ao partido para conseguir eleger o próximo prefeito de Manaus, temos que alcançar as quatro vagas para vereador”, afirmou.

Sem uma explicação detalhada sobre suas propostas, o pré-candidato a prefeito do PSD anunciou 55 metas em diferentes áreas. “Ninguém ganha sozinho. Iremos continuar os bons projetos como Bolsa Universidade. Os problemas de Manaus são econômicos, como geração de renda, emprego e outros desafios”, frisou

Nicolau também reconheceu o desinteresse da população na politica, mesmo assim acredita ser uma alternativa nas próximas eleições.