PSD e PP promovem convenção na quarta-feira (16)

Os presidentes dos Diretórios Municipais do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, e do Progressistas (PP), médico George Lins, realizam na quarta-feira (16), Convenção Partidária para oficializar a chapa majoritária que disputará as eleições deste ano.

O evento está programado para iniciar às 19h no Salão Alfa do Dulcila Festas, localizado na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. A Convenção será aberta para a imprensa e obedecerá a todos os protocolos de segurança recomendados, adotando medidas como aferição de temperatura corporal, utilização de máscaras faciais, higienização com álcool em gel e distanciamento entre assentos.

O evento terá a presença de representantes dos demais partidos já confirmados para compor a coligação: Solidariedade, presidido no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva; Partido Socialista Brasileiro (PSB), comandado pelo deputado estadual Serafim Corrêa e pelo vereador Marcelo Serafim; e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), presidido no Amazonas pelo ex-deputado federal Hissa Abrahão.