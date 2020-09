PSD e PP oficializam candidatura de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins à prefeitura de Manaus

O deputado estadual Ricardo Nicolau e o médico urologista Dr. George Lins são oficialmente candidatos a prefeito e vice-prefeito de Manaus pelo Partido Social Democrático (PSD) e pelo Progressistas (PP), respectivamente. Na noite desta quarta-feira, 16, a convenção municipal das siglas, realizada numa casa de festas da zona oeste da capital, lançou a chapa majoritária que disputará as eleições deste ano pela coligação “Pra Voltar a Acreditar” também formada pelo Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).

“Tenho certeza que Ricardo Nicolau e George Lins vão fazer a maior revolução da saúde da cidade de Manaus, sendo exemplo para o Brasil todo. Porque essa é a missão que Deus nos deu e, agora, queremos salvar vidas através de uma prefeitura competente e comprometida com o povo. Esse time quer fazer uma cidade diferente. Aqui não tem apoio de prefeito ou de governador. Mas aqui tem apoio do povo de Manaus e as bênçãos de Deus”, discursou Ricardo Nicolau, a uma plateia de lideranças partidárias, candidatos a vereador e apoiadores.

O candidato a prefeito afirmou que seu projeto será um divisor de águas para Manaus porque representa a guinada política necessária para a cidade. “Não poderíamos ser covardes de não participar do processo político e deixar Manaus voltar ao passado ou nas mãos de quem não tem responsabilidade, não tem compromisso com a população. Manaus não vai se curvar. Manaus vai dar um basta. Manaus vai virar a página e vai construir um caminho muito melhor para todos nós”, defendeu.

“Essa coligação foi criada a partir de princípios. Aqui não tem nenhum partido que exigiu secretaria, manutenção de contratos ou que tenha pedido para si. Aqui tem partidos preocupados com o futuro da cidade de Manaus. Nosso time vai chegar à prefeitura para fazer a diferença e mostrar que é possível, sim, fazer uma administração correta, que respeite o dinheiro público e faça com que ele chegue nos serviços, na ponta”, continuou Ricardo Nicolau.

Ricardo Nicolau finalizou o discurso pregando um governo de união para resolver os problemas históricos de todas as áreas da cidade. “Não vamos perder um minuto sequer com picuinhas porque Manaus tem muitos desafios. Ao longo de muitos anos, governador briga com vice-governador e prefeito briga com vice-prefeito. Isso é porque fazem uma união eleitoral, apenas para ganhar a eleição. Não fazem união com princípios. Eu e o George vamos trabalhar juntos. O prefeito trabalhando para um lado, o vice para o outro. Essa dupla tem as mãos limpas e muita coragem e energia para enfrentar os desafios”, finalizou.

Para Dr. George Lins, a candidatura tem como missão fazer a diferença ao salvar vidas. “Com meus 12 anos de prática médica, eu consegui compreender, conversando com as pessoas mais humildes, que cuidar de vidas vai muito além de um atendimento no consultório ou uma cirurgia realizada. Cuidar de uma vida é trabalhar por políticas públicas para a mulher, o idoso, os jovens, para todos. Por esse motivo, estou entrando na vida pública, porque a política é uma ferramenta extraordinária para transformar a vida das pessoas quando exercida para o bem”, assegurou.

“A nossa missão é árdua e nós vamos cumpri-la com empenho, determinação e humildade. A gente precisa ter os pés no chão, acreditar e ter esperança de que vamos conseguir. O Ricardo Nicolau é o homem em quem deposito a minha esperança, em quem tenho fé e em quem acredito. Um homem com grande espírito público que se licenciou do seu mandato, sem remuneração, para ir à linha de frente cuidar das vítimas de Covid. Isso é algo que nós, manauaras, precisamos valorizar”, destacou o candidato a vice-prefeito.

A convenção também teve a presença dos presidentes do PP, deputado federal Átila Lins; do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva; do PSB, vereador Marcelo Serafim; do PDT, Hissa Abrahão; do presidente municipal do PSB, Joaquim Lucena; do secretário-geral do PP, deputado estadual Belarmino Lins; além do deputado federal Sidney Leite e do vereador Hiram Nicolau, do PSD, e dos vereadores Bessa (Solidariedade) e Márisson Roger (PP).

O presidente de honra do PSB, deputado estadual Serafim Corrêa, e o ex-deputado federa Dr. Luiz Fernando Nicolau marcaram presença no evento por meio de mensagens de vídeo.

A convenção do PSD e PP obedeceu a todos os protocolos sanitários de segurança, adotando medidas como aferição de temperatura corporal, higienização com álcool em gel, utilização de máscaras de proteção facial e amplo espaço para circulação.

Perfil Ricardo Nicolau

Luís Ricardo Saldanha Nicolau é diretor do Grupo Samel, deputado estadual pelo PSD e, desde julho deste ano, é presidente municipal do PSD, partido que ajudou a fundar há quase uma década. Tem 45 anos de idade, é natural de Manaus e casado com a advogada Marcia Nicolau, com quem tem duas filhas.

Ao lado do pai, o médico neurocirurgião e ex-deputado federal Dr. Luiz Fernando Nicolau, Ricardo Nicolau começou a trabalhar aos 16 anos, na administração do antigo Hospital e Pronto-Socorro dos Acidentados e, posteriormente, na Sociedade Pró-Saúde.

Ingressou na política partidária em 1996 como vereador de Manaus, como o segundo mais votado. Dois anos depois, foi eleito deputado estadual do Amazonas, reelegendo-se nas eleições de 2006, 2010, 2014 e 2018, sempre entre as maiores votações dos pleitos, totalizando cinco mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De 2011 a 2012, Ricardo Nicolau foi o mais jovem presidente da Aleam, à época com 35 anos de idade. A gestão foi marcada pela realização do último concurso público realizado pela Casa, por diversos avanços administrativos a exemplo da conquista da tripla certificação de qualidade para gestão e pela construção de um complexo de obras estruturantes.

Em abril deste ano, no pico da pandemia em Manaus, Ricardo Nicolau pediu licença não remunerada por 60 dias do cargo de deputado estadual para atuar na linha de frente de combate à Covid. Assumiu a coordenação do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, unidade que montou em apenas quatro dias e onde chegou a ser contaminado pelo novo coronavírus.

No dia 31 de julho, Ricardo Nicolau anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Manaus nas eleições deste ano, apostando numa gestão baseada em planejamento estratégico aliado ao cumprimento de metas dentro do serviço público e na construção coletiva de soluções viáveis para os problemas da capital amazonense.

Perfil Dr. George Lins

George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque é manauara, médico urologista, professor universitário, casado e pai de uma filha. Aos 37 anos de idade, acumula mais de uma década de atuação na rede pública de saúde, tanto em Manaus como no interior. Faz parte do quadro efetivo da Fundação Centro de Oncologia do Estado (FCecon), onde já chefiou o Serviço de Urologia.

Em 2019, George Lins assumiu a vanguarda da cirurgia robótica no Amazonas ao se tornar o primeiro cirurgião urologista do estado a obter a Certificação em Cirurgia Robótica da empresa norte-americana Intuitive Surgical.

Possui o título de Uro-Oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp), onde realizou treinamentos em cirurgia robótica e laparoscópica. É especialista em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/Ufam).

George Lins também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), da European Association of Urology (EAU) e da American Urological Association (AUA). Na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Fametro, leciona a disciplina Habilidades Cirúrgicas.