PSD e PDT anunciam aliança na disputa pela Prefeitura de Manaus

Manaus, AM – Nesta sexta-feira (4/9), no Hotel Da Vinci, Rua Belo Horizonte, Adrianópolis, zona sul de Manaus, os presidentes do diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD) deputado estadual Ricardo Nicolau e do diretório estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Hissa Abrahão, anunciaram aliança na disputa a Prefeitura de Manaus. A Aliança que conta também com apoio do Partido Socialista Brasileiro (PSB) pretende trabalhar num plano de 55 metas e na construção coletiva de soluções viáveis para os problemas da capital.

Queremos resultados, chega de promessas

“Aqui esta união é para levar adiante um projeto que irá beneficiar a população de Manaus. Já chega de promessas sem resultados. O que a gente quer são obras, resultados e eu acredito e confio no Ricardo Nicolau”, disse o líder do PDT.

Hissa Abrahão informou ainda que seu partido vai lançar uma chapa com aproximadamente 50 pré-candidatos a vereadores e apoiará para a disputa majoritária o pré-candidato Ricardo Nicolau. “A intenção do partido é apoiar um projeto de gestão democrática, inteligente e capaz de lançar um novo olhar para a cidade de Manaus. Em prol disso apoiaremos o Ricardo Nicolau, que durante a pandemia mostrou ter capacidade para conduzir e auxiliar na condução ao combate a pandemia. Queremos um projeto efetivamente comprometido com a seguridade do cidadão, um projeto que de fato, entenda os anseios da população manauara, eu confio e tenho esperança nele”, destacou.

Perfil Ricardo Nicolau

Nasceu em Manaus, casado, diretor do grupo Samel, ingressou na politica partidária em 1996 como vereador de Manaus, tendo sido eleito deputado estadual em 2006, 2010, 2014 e 2018. Assumiu a coordenação do hospital de campanha Gilberto Novaes para tratar pacientes de Covid-19.