Protestos por impeachment de Bolsonaro são registrados em 20 capitais

Dezenove capitais brasileiras registram neste sábado (3) atos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a favor do impeachment e cobrando a volta do auxílio emergencial ao seu patamar original, com benefício de R$ 600. As manifestações são pacíficas.

Na parte da tarde, o principal ato é o registrado na Avenida Paulista, em São Paulo, que tem como ponto de encontro o Museu de Arte de São Paulo (Masp). O ato se iniciou por volta das 15h e começou a registrar um número maior de pessoas a partir das 16h.

Pela manhã, o maior ato foi registrado no Rio de Janeiro. Começou na Avenida Presidente Vargas, na região central, e se encerrou em frente à Igreja da Candelária, por volta das 14h.

Os atos foram convocados majoritariamente por movimentos sociais, sindicais e partidos políticos à esquerda.

Inicialmente, os atos ocorreriam daqui a três semanas, no final de semana dos dias 24 e 25 de julho. No entanto, os grupos decidiram antecipar a convocação após a eclosão da investigação de supostas irregularidades na aquisição de vacinas contra a Covid-19.

A pandemia é tema recorrente dos discursos e cartazes, que responsabilizam o presidente Jair Bolsonaro pelo número de mortes registradas em razão da Covid-19 no Brasil.

São citadas as suspeitas de irregularidades no caso Covaxin, que levou a abertura de um inquérito contra o presidente por suposta prevaricação, e em um suposto pedido de propina de US$ 1 por dose, em negociação de um representante comercial com um diretor do Ministério da Saúde, agora exonerado. (CNN)