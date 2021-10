Protesto no DF exige juízes de volta ao presencial

Advogados de Brasília protestam, na terça-feira (26), contra juízes da capital do Brasil que permanecem em trabalho remoto. O protesto foi marcado em frente ao Tribunal de Justiça do DF. A iniciativa é de Thaís Riedel, forte candidata à presidência da seccional da OAB no Distrito Federal. A ideia caiu tanto no agrado da classe que os demais candidatos à direção da OAB-DF decidiram aderir ao movimento, inclusive o atual comando da entidade, criticado por sua inoperância.

Os advogados de Brasília se queixam inclusive que, sem retomarem o trabalho presencial, os juízes deixaram de recebê-los, como manda a lei.

Os organizadores do protesto não parecem preocupados em desagradar magistrados de outras instâncias, incluindo o Supremo Tribunal Federal.

No STJ, só em 2022

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, já anunciou a decisão de retomada de trabalho presencial em fevereiro. (DIÁRIO DO PODER)