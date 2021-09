“Prorrogação da validade de concurso público da Seduc é uma atitude louvável”, diz Belarmino Lins

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) classificou de “atitude louvável” a decisão do governador Wilson Lima de prorrogar a validade do concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) até 19 de março de 2022.

“A prorrogação foi uma atitude acertada, permitindo que os aprovados sejam chamados na medida em que houver necessidade no quadro da Seduc, tanto na capital como no interior. Por isso, a iniciativa é louvável, gerando boas perspectivas a todos os concursados”, argumenta o parlamentar.

O anuncio da prorrogação foi feito ontem pelo governador Wilson Lima por meio de vídeo em suas redes sociais. Assim, ele tornará sem efeito as nomeações de candidatos que não chegaram a tomar posse pelo certame e dará nova oportunidade para os aprovados dentro do número de vagas.

Realizado em 2018, o concurso disponibilizou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas. Até a presente data, o Governo do Estado convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 tomaram posse.

Além da prorrogação, Wilson Lima também autorizou 566 novas nomeações para cargos de magistério e de apoio específico à educação.