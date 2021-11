Proposta por Rodrigo Guedes, moção de pesar a Marília Mendonça é aprovada pela CMM

Foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira, 8/11, uma moção de pesar proposta pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC) à cantora Marília Mendonça e aos outros quatro membros de sua equipe: Henrique Ribeiro, produtor da cantora; Abicieli Dias, tio e assessor; Geraldo Martins Júnior, piloto e Tarciso Pessoa, copiloto, que faleceram na última sexta-feira, 5/11, em um trágico acidente de avião, no interior de Minas Gerais em uma serra em Piedade de Caratinga.

Com 26 anos de idade, Marília possuía uma sólida carreira e uma legião de fãs manauaras, com quem mantinha uma forte relação. Na capital amazonense, a cantora gravou seu primeiro DVD e também doou cilindros de oxigênio durante a crise sanitária no início de janeiro deste ano.

“À Marília, agradeço por alegrar nossa gente! Apresentei na Câmara Municipal de Manaus moção de pesar pela passagem da Marília Mendonça e dos demais passageiros do acidente trágico. Ela tinha relação de amor com Manaus. Gravou aqui seu primeiro DVD, doou cilindros de oxigênio no auge da pandemia, fez show gratuito no Largo”, relembrou Rodrigo.

“Marília Mendonça foi uma pessoa bastante respeitada por sua conduta e trabalho, extremamente dedicada à música. Sua morte tão antecipada, deixa enlutado não só seus familiares, amigos e fãs, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma artista extremamente competente e admirável, uma pessoa de enorme caráter e honra”, justificou o parlamentar.