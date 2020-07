Proposta de Afonso Lins pode deixar anuidade do Crea-AM a custo zero para a categoria

O engenheiro Afonso Lins, candidato a presidente do Crea Amazonas na eleição da próxima quarta-feira (15), planeja ampliar a parceria iniciada na sua gestão com o Banco do Brasil. A ideia de Afonso é estender o benefício a outros bancos que trabalhem com o sistema de milhagem aos seus clientes.

O Pagamento de Anuidade com Pontos do Cartão é uma inovação na forma de quitação os débitos com o Conselho. A ideia é habilitar a cobrança da anuidade do Crea-AM na solução financeira “Anule Contas”, oferecida pelo Banco do Brasil. Com isso, é possível utilizar pontos do programa Pontos pra Você e obter reembolso da parcela única da anuidade, desde que tenha sido paga nos últimos 30 dias. O Banco do Brasil também oferece este serviço para contas de água, luz e telefone, parcelas de empréstimos e seguros pagas em conta corrente.

“O Crea não tem autoridade de legislar sobre valor da anuidade, cabe ao Conselho Federal. Mas podemos encontrar formas de ajudar o profissional. Esta parceria com o Banco do Brasil funciona como aquelas milhas de passagem aérea. Você acumula e depois troca pela anuidade do Crea. Outra novidade é o pagamento via cartão de crédito, dando mais opções ao profissional”, destacou Afonso.

Ainda falando sobre a próxima gestão, Afonso falou sobre a realização de um concurso público no primeiro semestre de 2021. Um dos objetivos é aumentar a equipe de fiscalização do Conselho para atuar contra empresas que contratam engenheiros como analistas. “Todas as denúncias de casos assim que chegam ao Conselho são fiscalizadas, mas queremos mais porque sabemos que é uma prática infelizmente muito comum e nem sempre denunciada. Com mais agentes fiscais, poderemos sim enfrentar este problema de frente”, ressaltou Afonso.

A eleição para o Crea Amazonas acontece na próxima quarta-feira (15) em quatro locais em Manaus e em 19 municípios do interior do Estado. Para verificar onde vai votar, o profissional da Engenharia, da Agronomia ou das Geociências, adimplente até 2019 ou recém-registrado até 15 de junho de 2020, pode acessar este link: https://servicos-crea-am.sitac.com.br/.