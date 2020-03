Projetos e ações da Câmara são destacados em evento regional do Sesc

As ações e avanços alcançados na Câmara Municipal de Manaus (CMM) durante o primeiro ano da gestão do presidente Joelson Silva (PSDB) foram destacados na reunião de Conselho Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento foi realizado no Salão de Eventos Zezinho Correa, localizado no balneário da instituição, na zona Centro-Oeste de Manaus, e contou com a participação de várias autoridades ligadas ao meio empresarial do comércio de bens, serviços e turismo da Região Norte.

Apesar de não executar nem gerenciar políticas públicas de governo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social nas áreas de saúde, cultura, educação, lazer e assistência.

Para o Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, a ideia de levar o chefe do legislativo municipal ao encontro teve como finalidade conhecer o trabalho que hoje é realizado pela Câmara e que tem sido intensificado, no sentido de modernizar os processos legislativos e administrativos, além de qualificar os servidores para melhor atender e oferecer bons serviços à população.

Durante aproximadamente dez minutos, Joelson Silva falou sobre as principais metas alcançadas em 2019, efetivadas principalmente por meio de parcerias importantes com instituições como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que proporcionaram altos investimentos em tecnologia avançada e, consequentemente, a implantação da Rádio Câmara Cidadã na frequência 105,5 mega hertz, e a inserção da TV Câmara em canal digital. Sobre essa última, o presidente frisou que será inaugurada em breve, linkada com a TV Senado, por meio de uma “aba” do canal 55,4.

O presidente da CMM também apresentou um vídeo institucional, para mostrar de forma sucinta, porém bem objetiva, as ações que fizeram da Câmara, a número um em transparência em todo o Estado do Amazonas.

“Nós desenvolvemos um trabalho junto do Ministério Público de Contas e conseguimos colocar a Câmara como a primeira entre os cinco órgãos mais transparentes do Amazonas. Pra gente foi uma grande vitória sair da 49ª e ficar como primeira entre todas as câmaras”, destacou.

Ao final do encontro, Joelson Silva ofereceu espaço para que o Sesc apresente um programa próprio na Rádio Câmara Cidadã, a exemplo do que já ocorre com a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), além de deixar as portas abertas para outras possíveis parcerias.

Trocadilho

O presidente em exercício do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Aderson Frota, enalteceu a mudança de posição da CMM da 49ª para a primeira posição em transparência, e até fez um trocadilho ao citar uma fala feita recentemente pelo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, para reconhecer o trabalho realizado por Joelson Silva à frente da CMM.

“O técnico disse: olha, eu não tenho grandes mistérios, não. O que eu pude ver foi sangue novo, e injetar sangue novo no Flamengo. Está aqui uma prova de sangue novo na Câmara Municipal de Manaus. Sabe articular politicamente de forma objetiva, o que é uma qualidade e engrandece todo o trabalho”, frisou Aderson Frota.

Qualidade

Joelson Silva conheceu as instalações do Sesc e também fez questão de frisar que a filha dele, Judy Silva, estuda na escola da entidade. Segundo ele, a opção em matriculá-la teve como base o ensino de qualidade que é oferecido no local. A atitude foi elogiada pelos demais conselheiros e presidentes do Sesc/Senac, presentes à reunião.

Entre outros serviços educacionais, o Sesc oferece sala de informática, laboratório de ciência, biblioteca e a sala Mayer (interativa de robótica e arte), além dos cursos de inglês e libras.

Sobre o Sesc

O Sesc foi criado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do decreto-lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 16 de setembro de 1946, com a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias.

No Amazonas, a entidade foi instalada em 24 de fevereiro de 1948, mantendo um papel fundamental no desenvolvimento social do Estado, com presença ativa não somente em Manaus, mas também nos municípios de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé, onde realiza atendimentos por meio de espaços físicos e unidades móveis, que desenvolvem projetos como BiblioSesc, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher.