Projetos da engenharia social melhoram instalações de prédio e beneficiam comunidade do Tarumã

Na sexta-feira (13), na rua Canoa Quebrada, nº 83, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, foram feitas reformadas e melhorias nas instalações do prédio principal daquela comunidade utilizado para dar cursos aos jovens, entre outras atividades. A iniciativa foi do Instituto Restaurart, empresa Engeletrics Engenharia e Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais (AITAS).

A qualificação das pessoas e inclusão social está dentro os objetivos do projeto social da comunidade do Tarumã. Para promover o desenvolvimento social são realizados cursos no prédio principal, cujas atividades estavam paradas por conta do deterioração das instalações, bem como a falta de sistema elétrico adequado. Os referidos serviços foram realizados pelas instituições parceiras anteriormente mencionadas.

“Se formalizou o projeto de dimensionamento do sistema e implantamos as melhorias. A sala de informática irá funcionar e levar o projeto Trilhando Sonhos que oferecerá cursos para os moradores da região”, informou a Engenheira Aline Pedraça.

Segundo Edna Campos, uma das moradoras do lugar, o projeto restaurou a vida dela e de um currículo vazio através do Instituto hoje tem um emprego e o currículo qualificado, com os cursos realizados no Instituto. “Eu vou continuar me qualificando, afinal aqui tudo é gratuito”, finalizou.