Projeto Pintura ao Vivo volta ao Largo São Sebastião neste domingo

Atividades contam com a participação de pintores, escultores, grafiteiros, músicos, artistas circenses, fotógrafos, poetas e desenhistas

A partir deste fim de semana, o Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, vai ser cenário para o projeto Pintura ao Vivo no Largo, que retoma as atividades após dois anos parado devido à pandemia da Covid-19. As atividades com a participação de pintores, escultores, grafiteiros, músicos, artistas circenses, fotógrafos, poetas e desenhistas vão acontecer das 8h às 12h, nos dias 17 e 24 de abril e 1º e 8 de maio.

A iniciativa, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem a proposta de apresentar mais de 80 artistas, da capital e do interior, com diferentes linguagens e técnicas artísticas.

Segundo a curadora Rosa dos Anjos, presidente da Associação de Cultura do Estado do Amazonas, é importante que o público, tanto moradores de Manaus quanto turistas, tenham acesso à produção artística local.

“A primeira edição do ‘Pintura ao Vivo no Largo’ aconteceu em 2014 e teve Moacir Andrade como padrinho. Desde lá, diversos momentos marcaram o projeto e transformaram a vida de inúmeros artistas, que ganharam visibilidade e conquistaram espaço de destaque em exposições nacionais e internacionais”, afirma Rosa dos Anjos.

A curadora acrescenta que mais de 150 artistas já participaram das edições anteriores e, em 2022, a iniciativa traz diversos fatores que enobrecem a classe artística, revelando a consolidação desta mostra de artes integradas, que é também uma conquista da sociedade.

O produtor cultural Wagner Moreira destaca que a cultura mostra o potencial para transformar e impactar a sociedade neste momento de retomada. E destaca que, diante do cenário pandêmico, a cultura se apresentou como um elemento imprescindível para a saúde mental e, o que antes era apenas uma opção, tornou-se algo indispensável na vida das pessoas.

“A cultura e a economia criativa estão diretamente associadas à geração de emprego e renda, educação, sustentabilidade e outros fatores inerentes à sociedade. Neste contexto, o ‘Pintura ao Vivo no Largo’ assume este compromisso social, na construção de um movimento transformador”, avalia o produtor.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa