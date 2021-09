Projeto piloto entre Fametro e escolinha do Flamengo leva atendimento psicológico para crianças

Um projeto piloto desenvolvido entre a escolinha de futebol do Flamengo e a faculdade Fametro está levando atendimento psicológico e de preparação física para 100 crianças e jovens que participam das aulas de futebol em Manaus.

Realizado pelos cursos de Psicologia e de Educação Física da Fametro, o atendimento oferece aos alunos várias atividades dentro e fora do campo. O objetivo é preparar as crianças e jovens para o total desenvolvimento do esporte, como condicionamento físico, rotina de treinos, capacidade de socialização e espírito de liderança.

O acompanhamento é feito por 14 acadêmicos do curso de Educação Física e mais um professor e quatro graduandos do curso de Psicologia.

As atividades acontecem às segundas e quartas-feiras, das 15h às 18h, no campo de futebol do Clube do Trabalhador do Sesi, no bairro do São José, na zona leste de Manaus.

Para garantir melhor o acompanhamento de cada aluno, as turmas foram divididas em três grupos, levando em conta a idade das crianças e jovens.

O professor do curso de Psicologia da Fametro, Júlio Cezar, explica que o projeto piloto começou no mês passado e se estenderá até o final do ano. Além de auxiliar na formação de futuros jogadores de futebol, as atividades capacitam profissionalmente os estudantes da Fametro.

“É a chance para os estudantes aprenderem na prática o que é ensinado nos livros, além de oferecer atendimento técnico para crianças e jovens que gostam de esportes”, afirmou Júlio Cezar.

Em breve, a parceria com a Fametro será levada ao Clube de Futebol Tarumã, onde serão oferecidos atendimentos nas áreas de Educação Física e Psicologia.

As atividades serão voltadas aos atletas de alto rendimento e também para qualidade de vida dos idosos e da população em geral.

*Com informações da assessoria