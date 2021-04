Projeto oferece capacitação gratuita para indígenas em Manaus

Promover a inclusão da população indígena por meio de cursos de qualificação profissional é o objetivo da Uninorte – Centro Universitário do Norte, que vai conceder bolsas de cursos de capacitação para 50 indígenas residentes em Manaus. O projeto Capacita + Inclusão da População Indígena será lançado no dia 19 de abril, Dia do Índio, como uma forma de celebrar a história e a cultura desses povos.

Os alunos indígenas são das etnias Tikuna, Cambeba e Kokama, selecionados dentro de três comunidades tradicionais da capital: Organização dos Cambebas do Alto Solimões (OCAS), Associação Comunidade Wotchimaücü e Comunidade Nova Esperança Kokama. Já os cursos serão oferecidos na modalidade EaD, por meio da plataforma GoKursos, e incluem: Técnicas de administração, Marketing digital, Oratória, Desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, Administração de produtos e serviços, Chocolateria, Compota, açúcar e sorvete e Confeitaria e doçaria.

A coordenadora de Responsabilidade Social, Gilmara Teles, explica que os cursos foram escolhidos pelos próprios indígenas. “Apresentamos a eles o catálogo de cursos disponíveis e eles selecionaram aqueles que consideram que vão enriquecer mais seus currículos e ampliar as chances de negócios e dentro do mercado de trabalho”, afirma.

A instituição de ensino prestará apoio pedagógico aos indígenas, apresentando a metodologia e a plataforma das aulas. Segundo o coordenador da Comunidade Wotchimaücü, o tikuna Delmir Santana de Souza, este será o primeiro contato de muitos comunitários com a educação digital. Ele afirma que esta será uma oportunidade para os indígenas potencializarem suas habilidades.

“Essa formação digitalizada veio somar e fazer a diferença. A maioria de nós escolheu técnicas de administração porque já trabalhamos com artesanato, então esse conhecimento vai ajudar a desenvolver estratégias para nossos negócios. Acredito que essa parceria vai ser uma experiência satisfatória”, declara Delmir.

O Capacita + Inclusão Indígena faz parte da Agenda Positiva Manaus, projeto de Responsabilidade Social do grupo Ser Educacional para ampliar e fortalecer os vínculos da Instituição de Ensino com a comunidade manauara.