Projeto Mulher Empreendedora da Câmara chega 1,5 mil atendimentos, em menos de seis meses

O projeto “Mulher Empreendedora”, idealizado no final do primeiro semestre do ano passado pela vereadora Mirtes Salles (PL), presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher, da Câmara Municipal de Manaus (CMM) já contabiliza 1.540 atendimentos em pouco mais de cinco meses em funcionamento.

Os dados foram divulgados pela vereadora que contabiliza um total de 17 ações executadas pelo projeto, desde que ele foi implantado, no final do primeiro semestre de 2019, que anunciou para a segunda quinzena de janeiro a realização de mais um curso de capacitação do projeto. O curso agendado para os dias 18 e 25 de janeiro, será ofertado, primeiro no Parque Riachuelo II e, na sequência, nas dependências da quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, no bairro Nova Cidade.

De acordo com Mirtes Sales, deste que foi implantado o projeto Mulher Empreendedora, já foram realizadas reuniões, caravanas, workshops, passando por várias comunidades e instituições como, por exemplo, Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, Parque Riachuelo II, Conjunto Cidadão X, Comunidade Fé em Deus, Shopping Cidade Leste, igreja Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Manaus e Comunidade América do Sul, no bairro Colônia Terra Nova.

O projeto Mulher Empreendedora tem a parceria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam). Através do projeto, as mulheres são capacitadas, com cursos de gestão e técnicos, na área do seu empreendimento.

Além da capacitação técnica, as mulheres cadastradas pelo programa têm aceso a linhas de crédito, para implantar ou ampliar o próprio negócio. Segundo informações da assessoria técnica da Comissão da Mulher, cinco mulheres já foram beneficiadas com a linha de microcrédito, com o limite de até R$ 5 mil reais. A partir de fevereiro, serão feitos novos encaminhamentos à Afeam.

Para participar do projeto, basta ir ao gabinete número nove, da vereadora Mirtes Salles, localizado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com os seguintes documentos: RG (cópia e original), CPF (cópia e original) e comprovante de residência, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

Nesta segunda-feira (6/1), estiveram no gabinete da vereadora, as professoras do Narrimam Brandão e Marinez Costa, do Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam). Elas vieram conhecer o nosso projeto, se apaixonaram pela ideia de ajudar outras mulheres a empreender e agora vão participar do projeto. As duas vão ministrar cursos de Designer de Sobrancelhas, Corte de Cabelos, tranças, maquiagem e manicure.