Projeto Entrega chega às primeiras famílias do Baixo Amazonas

A comunidade Cristo Rei que fica no rio Anebá, entre os municípios de Itacoatiara e Silves foi a primeira comunidade beneficiada pelas ações do Projeto Entrega que está levando ajuda humanitária, no combate ao avanço do Corona Vírus (COVID-19), às famílias amazonenses que vivem em áreas remotas.

O Projeto Entrega tem como foco inicial a doação de kits de higiene pessoal e de limpeza para a moradia, além de cestas básicas para comunidades do Médio e Baixo Amazonas, atingindo cerca de 10 municípios. Ao todo foram 70 famílias beneficiadas somente na comunidade Cristo Rei e 100 jovens e crianças beneficiadas com kits de higiene bucal doadas pela empresa Colgate.

Além das comunidades de Itacoatiara, o projeto já chegou na zona rural de Manaus, mais especificamente em comunidades indígenas, como a Aldeia Waikiru, que recebeu

20 kits de higiene pessoal e limpeza do lar, beneficiando 20 famílias indígenas residentes na comunidade Waikiru.

O trabalho do Projeto Entrega durante este final do mês de junho avançará pelo Médio e Baixo Amazonas fruto de doações, arrecadações e parceria concretizadas. Mas a busca por novos parceiros não para. Para a coordenadora geral do Projeto Entrega, Luciana Oliveira, o momento é de ajudarmos com o pouco ou muito que temos. “O Projeto Entrega oferece a quem quer doar a segurança de que sua doação será entregue a quem realmente precisa. Firmamos uma parceria na logística de entrega dos kits para as famílias em áreas distantes e de difícil acesso por meio das empresas Amazonas Energia e TVLar que estão nos ajudando a chegar nestas comunidades.”, garante Oliveira.

PARCERIA DE PESO – Além do apoio logístico a Amazonas Energia S/A doou 500 kits de limpeza domiciliar e 500 kits de cesta básica para o Projeto Entrega, fruto do programa de ação humanitária da empresa, o “Energia Solidária”, que arrecada doações dos funcionários e da própria empresa, para ofertar à diversas instituições e projetos de credibilidade do Estado na prevenção ao COVID-19.

O Projeto Entrega é uma iniciativa de profissionais com diversas expertises: empresários, autônomos, estudantes, profissionais liberais e funcionários do setor público e privado que decidiram amparar pessoas das regiões mais distantes do Amazonas e que estão sendo fortemente atingidas pela pandemia.

“Estamos agregando cada vez mais novos parceiros, e todos são bem-vindos. É com o pouco de cada uma empresa, instituição e pessoas físicas que conseguiremos atingir nossa meta de entregar os kits de higiene e limpeza às famílias do interior. Nossa programação segue pelo Médio e Baixo Amazonas, serão 10 municípios e o próximo beneficiado serão as comunidades Maués”, destacou Giovanni Scotti, coordenador financeiro do Projeto Entrega.

CRITÉRIO DE ATENDIMENTO – O critério de escolha das primeiras famílias beneficiadas da região do Médio e Baixo Amazonas será por um cruzamento de dados entre os números de casos de Covid-19 nos municípios da região e o grau de dificuldade logístico, dentro da primeira área delimitada. A intenção é usar a facilidade logística oferecida pelos parceiros do projeto para chegar aquelas pessoas com maior grau de isolamento e acesso.

COMO AJUDAR

Para contribuir com o projeto, um link dentro de um site de arrecadação está disponível – https://www.vakinha.com.br/tag/coronavirus/amazonas – para que qualquer pessoa física ou jurídica possa ajudar com contribuições a partir de R$ 25,00. Todas as ações do projeto poderão ser acompanhadas pelo site oficial da campanha www.projetoentrega.com e doações físicas podem ser agendadas junto aos contatos disponibilizados pelo site.