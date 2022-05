Projeto ensina jovens a produzirem podcast com relatos da periferia em Manaus

Podcast ‘Eu sou o Monte’ será lançado junto com livro-reportagem no dia 17 de maio, em Manaus

Para dar voz aos coletivos urbanos, o projeto ‘Manaus de Frente para a Floresta’ realizou oficinas para a criação de um podcast com os jovens do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O produto, chamado ‘Eu sou do Monte’, contém seis episódios produzidos por 15 crianças e adolescentes do coletivo Soul do Monte, com histórias da periferia.

As oficinas de podcast fazem parte do projeto multimídia coordenado pelo jornalista Sérgio Adeodato, incluindo um livro-reportagem com base em mais de 60 entrevistas com pesquisadores, ambientalistas, empresários, lideranças sociais, gestores públicos, empreendedores de inovação e ícones da cultura manauara na música, artes plásticas, gastronomia, arquitetura e cinema, que compartilham suas visões sobre a relação cidade-floresta e o papel de Manaus na agenda do desenvolvimento sustentável.

A iniciativa tem apoio da Manauscult, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Instituto de Conservação e Desenvolvimento do Amazonas (Idesam), Instituto Arapyaú, Uma Concertação pela Amazônia, Coca-Cola Brasil, Página22 e Impact Hub Manaus, espaço de inovação onde o livro será lançado.

De acordo com Sérgio Adeodato, um dos objetivos do livro é promover o debate e garantir espaço de fala a lideranças locais, inclusive coletivos urbanos. “Decidimos ir além e gerar um legado sociocultural para uma comunidade de baixa renda que retrata muito bem os desafios da relação entre cidade e floresta. Entramos para apoiar a produção de um podcast em que meninos e meninas contam a história do lugar por meio de pesquisas e entrevistas”, explica o autor.

As oficinas de podcast duraram cinco meses. Os jovens participaram de oficinas e receberam equipamentos para dar continuidade ao podcast no futuro. Segundo Adeodato, o projeto permite que os próprios moradores contem suas histórias, mobilizando reflexões sobre a identidade e o empoderamento local. “É uma forma de fazer a mensagem do livro ir além de um produto impresso que fica guardado e contribuir com transformações em uma comunidade”, completa Sérgio.

Todo o processo de capacitação e criação do podcast ‘Eu sou o Monte’ teve a coordenação do professor e jornalista Maickson Serrão e do empreendedor sociocultural Rojefferson Moraes, à frente do coletivo Soul do Monte.

“O podcast é um formato novo, mas usa uma comunicação que a gente utiliza o tempo todo. A ideia também era apresentar mais uma possibilidade de visibilidade e voz para a comunidade. As crianças precisam construir suas próprias narrativas e enxergar nos novos meios de comunicação um espaço que também pode ser delas. O famoso storytelling precisa ser mais democrático e alcançar a todos, sem exceção”, afirma Maickon Serrão.

Cidade-floresta

O livro-reportagem traz textos, fotos, dados e análises sobre os aspectos econômico, social e ambiental da maior metrópole da Amazônia, uma região que se encontra no centro das discussões sobre a mudança climática e o desenvolvimento sustentável. Para acompanhar a temática do convívio cidade-floresta, a obra ‘Manaus de Frente para a Floresta’ possui imagens fotográficas produzidas pelos fotojornalistas Bruno Kelly e André Pessoa. As fotografias evidenciam olhares, vidas e realidades que nem sempre são consideradas nas análises sobre o presente e o futuro da região, mas sob a atenção do mundo diante dos desafios socioambientais relacionados ao desmatamento.

Além disso, o livro traz informações em números sobre a região que abriga Manaus, como o fato de 80% do território de Manaus ser coberto de floresta, com 20% da área urbana com alta densidade demográfica. “Conhecer em números o tamanho da região metropolitana de Manaus foi uma surpresa durante o processo de construção do livro. Por exemplo, só a região metropolitana é maior que Portugal. Dentro de Manaus, os 20% de área urbana são extremamente espalhados, com concentrações de alta densidade demográfica em áreas de baixa renda, devido a ocupações irregulares, que acabam pressionando a floresta em torno e mostram o tamanho do desafio da questão social, principalmente para os povos tradicionais que moram na região urbana”, compartilha o autor.

O lançamento da obra ‘Manaus de Frente para a Floresta’ e do podcast ‘Eu sou o Monte’ ocorrem no dia 17 de maio, a partir das 18h30, no Impact Hub Manaus, situado na avenida Efigênio Salles, 1299, Aleixo. O evento contará com a performance do rapper amazonense Jander Manauara.

Sobre o projeto

O projeto multimídia ‘Manaus de Frente para Floresta’ tem apoio do edital Conexões Culturais da Manauscult, Prefeitura de Manaus, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Instituto de Conservação e Desenvolvimento do Amazonas (Idesam), Instituto Arapyaú, Uma Concertação pela Amazônia, Página22 e Coca-Cola Brasil. O objetivo do projeto é contribuir para o debate sobre as soluções e o futuro da região de Manaus e de suas diferentes realidades.

Com informações da assessoria da FAS