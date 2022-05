“Deixa a Mana Jogar” incentiva equidade de gênero para jovens ribeirinhos

A apresentação dos resultados do projeto “Uma vitória leva a outra – Deixa a Mana Jogar” promete boas revelações de práticas de equidade de gênero para adolescentes, de 11 a 18 anos, por meio do esporte e de oficinas em comunidades ribeirinhas da Amazônia.

A cerimônia de encerramento vai acontecer amanhã (5) das 9h às 12h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, no Parque Dez.

O “Deixa a Mana Jogar” promoveu espaços para fortalecimento de habilidades de liderança entre jovens e foi executado nas comunidades Tumbira, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, e Três Unidos, situada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro.

O projeto traz uma metodologia inovadora que conecta práticas esportivas com oficinas que promovem equidade de gênero. Ao todo, a iniciativa beneficiou 59 jovens entre meninos e meninas.

Além de desenvolver estratégias de construção de ferramentas para discutir equidade de gênero em comunidades vulneráveis no interior do Amazonas, o projeto teve o objetivo de comunicar e engajar diferentes atores na temática de gênero e deseja expandir para outras localidades do Amazonas.

Realizado pela FAS por meio do Programa de Soluções Inovadoras (PSI), o “Deixa a Mana Jogar” tem apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Prefeitura Municipal de Iranduba, além de financiamento de duas emendas parlamentares da deputada estadual Alessandra Campêlo.

A cerimônia de encerramento vai apresentar a metodologia e resultados do projeto, depoimentos dos alunos e a participação dos representantes da iniciativa. O evento também terá apresentações sobre povos indígenas, temáticas trans, pessoas com deficiência e mulheres pretas, além de uma exposição de artes produzidas pelos alunos do projeto.

Uma das participações especiais da cerimônia de encerramento será da bicampeã brasileira de boxe, a amazonense Sandra Gomes, além da apresentação sobre a Metodologia do Esporte com a professora do “Projeto Deixa a Mana Jogar”, Maria Emília Pontes.

