Projeto de engenharia comunitária realiza desinfecção no DI

No último sábado (23), no condomínio Acácias, Distrito Industrial, zona leste de Manaus, foi realizada a sanitização ou desinfeção da área. A iniciativa foi da equipe do projeto Engenharia Comunitária em parceria com a empresa Eficaz Control. A atividade de prevenção foi coordenada com a Síndica Marivania Santos e moradores.

“Áreas comuns dos prédios, carros de moradores e apartamentos foram desinfetados em beneficio a toda a coletividade, foi utilizado o quaternário de amônia para a desinfeção seguindo recomendação do Ministério da saúde”, afirmou o Engenheiro Jerson Aranha Júnior. Ele explicou ainda que dependendo do local aplicado em seu uso define-se aplicação a cada 15 ou 30 dias para proteção da superfície a ação. As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas e até dias em determinadas superfícies. Portanto, a limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas recomendadas para a prevenção da COVID-19, entre outras.

Engenharia Comunitária

Engenharia comunitária é um conceito criado e desenvolvido pelo Engenheiro Jerson Aranha Júnior desde 2012, onde através de ações envolvendo a Engenharia, junto a comunidade e quem vier contribuir, tal qual o empresariado e o poder público são inseridos em suas atribuições, formando um conjunto que beneficia diretamente a comunidade.

Tendo a Infraestrutura da cidade como foco de gerarmos soluções, facilmente alcançamos em todas as políticas públicas a expansão de resultados, até porque a base de nosso conceito é que a comunidade integrada mantém e continua melhorando seu ambiente de vivência. “Assim acontece hoje nas diversas comunidades ao qual estamos inseridos como conceito junto as suas lideranças”, salientou o engenheiro Aranha.