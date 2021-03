Projeto de Belarmino Lins dá nome de Rosemary Costa Pinto à FVS

De acordo com projeto de lei, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) poderá receber o nome da epidemiologista Rosemary Costa Pinto, falecida em janeiro deste ano de Covid-19. A propositura tramita nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa (Aleam) e, se for aprovada, a entidade passará a ser denominada Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra Rosemary Costa Pinto.

“Como é do conhecimento de todos, a FVS-AM, no dia 22 de janeiro deste ano, perdeu a sua diretora-presidente Rosemary Costa Pinto, vítima da Covid-19. Mas, a verdade é que desde março de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) começou no Estado, a Dra. Rose, como popularmente era conhecida, atuou na linha de frente da luta contra a doença que ainda hoje preocupa as autoridades do Amazonas”, argumenta o deputado progressista, justificando sua propositura.

Rosemary era farmacêutica bioquímica, sanitarista e epidemiologista de carreira da FVS, instituição que ajudou a fundar há 25 anos. Foi formada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz – ENSP/Fiocruz, e era especialista em informação e informática em saúde pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Segundo Belarmino Lins, a Dra. Rose deixa um grande legado no enfrentamento à pandemia, exemplar para todo o Estado, atuando com equilíbrio nas orientações para que o Governo do Estado adotasse sempre as melhores medidas sanitárias na luta contra a disseminação da pandemia.

“A propósito, detalha o deputado, urge destacar a medalha da Ordem do Mérito com que o Governo do Amazonas reconheceu o trabalho competente e brilhante desenvolvido pela Dra. Rose no combate à pandemia”. Igualmente Belarmino destaca o Diploma de Honra ao Mérito recebido pela grande profissional de saúde do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em função dos relevantes serviços prestados pela epidemiologista ao povo amazonense.