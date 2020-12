Projeto de arte-educação ensina crianças a cuidar bem do meio ambiente

O sexto e último episódio da série de vídeos do projeto “5 Minutos de Arte e Educação” será veiculado nesta sexta-feira (25/12), trazendo o tema “Evite o aquecimento global”. Para assistir o trabalho, basta acessar o link do YouTube.

“Falar do meio ambiente na educação infantil é essencial para a formação de indivíduos responsáveis e conscientes de seu papel na preservação do planeta. Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente”, enfatiza o autor do projeto, o produtor artístico e cenotécnico João Pedro Taneda.

O projeto de Taneda que une arte e educação, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, no edital do Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020, na categoria Teatro, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) da Prefeitura de Manaus.

“O projeto utiliza elementos do teatro, dança, brincadeiras de roda e canções infantis para ambientar o cotidiano de crianças da periferia de Manaus, que, em meio às brincadeiras de rua, compartilham seus problemas e, juntos, vão resolvendo cada um deles através do que aprendem na escola com os professores, nos conselhos dados pelas suas famílias e nas suas observações do cotidiano”, comenta o autor do projeto.

Ficha técnica – A produção artística é assinada por João Pedro Taneda. O texto e a direção são de Narda Telles. O elenco é formado pelos atores Denise Lima, Diego Lima, Lorena Torres, Luzimar Santos e Mayara Dellacarmo. O contrarregra foi Arnoldo Chaves. As coreografias foram elaboradas por Mara Pacheco. Lucas de Mello é o responsável pelo design gráfico.

Currículo artístico – João Pedro Taneda trabalha como produtor artístico desde 2006, quando passou a integrar a Associação Amazônia Arte-Mythos. Desde então tem atuado em diversas produções da companhia. Como produtor artístico e cenotécnico, trabalhou em: “Yawê, o Pequeno Peixe Boi” (2006), “Prometheu” (2006), “Cici e as Formigas” (2007), “Antígona” (2008), “Brincando em Cena” (2010), “Assembleia das Árvores” (2010), “A Menina e o Tempo” (2015), “A Incrível Viagem de Mariana” (2015) e “A Menina dos Brincos de Ouro” (2015).

Também fez produção artística para os seguintes espetáculos: “Dona Chuva e Dona Selva Contra O Senhor Moto Serra (2009), “Lenda da Cobra Norato” (2012), “As Bacantes” (2013), na participação da peça “Medéia” (2014) na Mostra 10 Anos do Festival de Teatro da Amazônia e “A Menina e o Tempo” (2020). Em 2010, foi o realizador do projeto “Teatro para todos em Manaus” – Circulação de espetáculos na Rua – Prêmio Secretaria Municipal de Cultura.

*Com informações da assessoria