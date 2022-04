Projeto da Nilton Lins e Ocean Center apoia empreendedorismo universitário

Inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e soluções práticas para os problemas cotidianos que afetam a sociedade.

Estes foram alguns dos temas abordados durante a abertura da primeira edição do bootcamp ‘Empreendedorismo Universitário em Ação’, promovido no início da semana pela incubadora de startups e empresas BioTech da Amazônia, da Universidade Nilton Lins, em parceria com o Ocean Center (Samsung Brasil) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O encontro, que acontece até amanhã (28) na Escola Superior de tecnologia (EST/UEA), reúne 60 universitários e professores da instituição com o objetivo de desenvolver habilidades e potencialidades dos participantes visando a criação e o aperfeiçoamento de projetos inovadores com aplicações práticas no cotidiano da população e de diversos setores da economia.

Dividido em sete módulos com aulas teóricas, práticas e treinamentos imersivos, o bootcamp abordará temas como a elaboração de planos de negócios, a Nova Economia e Design Thinking.

Na avaliação da Reitora da Universidade Nilton Lins, Gisélle Lins Maranhão, o evento é fundamental para ampliar o campo de atuação da instituição e firmar novas parcerias visando a promoção e o desenvolvimento nas áreas de pesquisa e inovação.

“Queremos estimular a inovação tecnológica, a entrega de valores e a formação de negócios e o bootcamp é um importante meio para que possamos colocar em prática projetos e, ao mesmo tempo, oferecer respostas para as demandas da sociedade, movimentar os pesquisadores, acadêmicos, profissionais locais, e ainda promover o diálogo e a articulação entre as empresas e a Universidade”, afirmou a Reitora na abertura do evento.

O coordenador do Ocean Center/UEA, Silvio Marques se disse muito gratificado com a realização do bootcamp em parceria com a Nilton Lins, o primeiro grande encontro técnico realizado no local após dois anos de paralização das atividades presenciais provocada pela pandemia.

“Este retorno do Ocean com a presença da Nilton Lins e da Reitora Gisélle Lins é muito significativo porque este ambiente de inovação aberta, tecnológica e de capacitação faz parte do nosso DNA e a convergência de pessoas com perfis e ideias diferentes é necessário para gerar a faísca da criatividade que faz surgir projetos e soluções inovadoras”, avaliou Marques.

