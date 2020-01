Projeto cultural ‘Carnaval Rabelais’ realiza campanha para obter recursos

Com o objetivo de realizar o espetáculo de rua intitulado “Carnaval Rabelais”, abrangendo um maior número de pessoas na democratização da arte, a Companhia Vitoria Regia está realizando uma campanha para obter recursos e parceiros que apoiem este projeto cultural.

De acordo com Nonato Tavares, diretor da Cia Vitória Régia, a realização da campanha financeira deve seguir até abril, nas vésperas da estreia do espetáculo: “Estamos com uma campanha para arrecadar fundos para produção do “Carnaval Rabelais”, um espetáculo de rua, baseado no texto de Márcio Souza e Aldisio Filgueiras. Começamos os trabalhos com o texto em agosto do ano passado e pretendemos encenar no mês de abril desse ano de 2020”, enfatiza o diretor.

O “Carnaval Rabelais”

François Rabelais foi um escritor, padre e médico francês, que na época do renascimento escreveu suas obras primas cômicas “Pantagruel” e “Gargântua”, onde trouxe muitos elementos do folclore e das lendas populares da época. O texto dos Dramaturgos Márcio Souza e Aldisio Filgueiras, reuniu as duas características: a literatura de Rabelais, que naturalmente carrega o arrebatamento do carnaval, e o próprio carnaval que é a celebração da vida e do prazer de viver.

Através da literatura de Rabelais, a Cia Vitória Régia traz a subversão, o humor, o grandioso e a satisfação fogosa, enaltecendo esse princípio que nos é tão caro: a felicidade de viver bem.

O texto conta a história do gigante Gargantua e a sua jornada do herói, que transforma-se em uma jornada pedagógica, da busca pelo conhecimento. Guiado por seu mentor, Pornocrata, Gargantua chega a maior metrópole de seu tempo, para que possa, como diz no texto “desenvolver seu intelecto”.

Suas aventuras, ou melhor, suas desventuras nessa capital são narradas pelo próprio Rabelais, seu criador, que com entusiasmo conta essa trajetória intensa e cheia de percalços e muita diversão, além da perseguição dos gigantes pelo tirano Picrochole. O “Carnaval”, então, carrega em si o espírito da alegria e da liberdade e procura exaltar esses sentimentos.

Doações

Para mais informações no celular 991649651 e para quem quiser doar a conta corrente da Cia Vitória Régia é 0004232-6 / Agência 1457 / Caixa Econômica 104.