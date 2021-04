Projeto Coral Vivo mostra curiosidades sobre os hábitos das tartarugas marinhas

“Amar o Mar”, série produzida e idealizada pelo Projeto Coral Vivo, traz todas as belezas e curiosidades escondidas nos recifes de coral da região de Abrolhos, no sul da Bahia. A quarta pílula, que será exibida nesta terça, dia 20, no canal do Youtube do projeto, mostra que, além dos processos naturais, a areia também é fabricada por moradores dos recifes. No episódio “FABRICANTES DE AREIA “, os budiões, peixes herbívoros, mordiscam os corais com seu bico forte, triturando os esqueletos calcários e espalhando areia rica em cálcio pelo ambiente. Cabe ao pepino-do-mar a faxina do ambiente! Ele ingere a areia suja, se alimenta dos detritos e a libera limpinha em suas fezes.

E para fechar a série “Amar o Mar”, o episódio final, que estará disponível ao público no dia 27 de abril, retoma alguns dos temas mencionados em episódios anteriores, além de apresentar algumas ameaças que este ambiente único no mundo vem sofrendo, e possíveis soluções.

“Amar o Mar” traz episódios inéditos sempre às terças e quintas e será exibida durante todo o mês de abril. A série de pílulas traz imagens deslumbrantes do cotidiano vivenciado pelos habitantes dos ambientes coralíneos e apresenta a vida dos recifes de Abrolhos, abordando temas relevantes desta região que tem sua ecologia e biodiversidade estudadas pela Rede de Pesquisas do Projeto Coral Vivo, patrocinado pela Petrobras. Os impactos que este ambiente sensível vem sofrendo e o que podemos fazer para conservá-lo também será mostrado ao final da série.

A trilha sonora é de autoria do Movimento Cultural Arte Manha, localizado em Caravelas, sul da Bahia. Rui Galdino, Anatan Galdino e Adriano Borel, artistas do projeto, enfatizaram a cultura baiana através de músicas e sons muito presentes no cotidiano local.