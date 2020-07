Progressistas realizam última videoconferência com lideranças das calhas do Rio Negro e Madeira

A 5 ° videoconferência do Progressistas (PP) desta sexta-feira (3) terá como participantes líderes das calhas dos rios Madeira e Negro, contando também com a presença do presidente municipal em Manaus Dr. George Lins. O evento deverá contar também com as presenças dos deputados Álvaro Campelo e Mayara Pinheiro, assim como do vereador Marisson Roger, representante do PP na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Em discurso na sessão virtual da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (2), o deputado Belarmino Lins, secretário-geral da sigla, destacou que a videoconferência, com o início previsto para às 10h (Manaus), tratará de questões consideradas importantes para o partido no Estado agora que foram definidas as datas para a realização das eleições municipais nos dias de 15 e 29 de novembro, conforme deliberação da Câmara Federal ao convalidar decisão do Senado da semana passada.

A pauta do evento, sob o comando do presidente regional, deputado federal Átila Lins, focará questões como recursos do Fundo Partidário, datas para as convenções, prazos sobre desincompatibilizações, propaganda em rádio e TV e registro de candidaturas, dentre outros assuntos. “Agora que as datas das eleições foram definidas oficialmente pelo Congresso Nacional, podemos cuidar do Progressistas com maior propriedade no Estado, informando e fortalecendo nossas bases para o embate eleitoral na capital e no interior”, disse Belarmino.

Além do Diretório de Manaus, a videoconferência de sexta reunirá os progressistas dos seguintes municípios: Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Apuí e Autazes (Calha do Madeira); Novo Airão, Barcelos Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira (Calha do Rio Negro).