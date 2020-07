Progressistas levam capacitação virtual aos seus correligionários

A partir desta quinta-feira 02/07 as 18:30h (horário local), o Progressistas, através do Movimento Mulheres Progressistas, começará uma serie de Lives que fazem parte do projeto “FORTALECENDO O FUTURO”, um grande evento voltado para progressistas de todo Brasil, com foco nas eleições municipais.

Segundo o presidente do Diretório Municipal do PP em Manaus, Dr. George Lins, embora ainda não estejam definidas as datas para as eleições deste ano, é certo que elas ocorrerão em 2020, o que justifica a iniciativa do PP de “promover capacitação para um novo tempo visando uma campanha política que marcará a história do País”.

Participarão desta primeira Live o consultor de marketing, Diego Cunha, e o publicitário Eduardo Neves, especialista em marketing eleitoral.

Os progressistas do Amazonas poderão participar da live desta quinta pelo facebook @mulheresprogressistas11, pelo Instagram @mulheresprogressistas11 e também pelo canal do Progressistas no YouTube.com/tvprogressistas11.