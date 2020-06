Progressistas fazem videoconferência com pré-candidatos das calhas de Juruá e Purus nesta sexta-feira

Acontecerá às 10 horas desta sexta-feira (25) a videoconferência do Partido Progressista com todos os seus pré-candidatos às eleições de 2020 nas calhas dos rios Juruá e Purus.

O deputado federal Átila Lins presidirá o evento que terá também a participação do secretário-geral da legenda, deputado estadual Belarmino Lins, além do novo presidente do Diretório Municipal de Manaus, médico urologista George Lins.

O ciclo de videoconferências começou no último dia 18, quando os progressistas reuniram os seus pré-candidatos à Câmara Municipal de Manaus. Amanhã, o evento será com os pré-candidatos dos seguintes municípios: Juruá, Carauari, Itamarati, Eirunepé, Envira, Ipixuna e Guajará (Calha do Juruá), e Beruri, Canutama, Lábrea, Tapauá, Pauini e Boca do Acre (Calha do Purus).