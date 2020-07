Progressistas encerram ciclo de videoconferências reiterando protagonismo político no AM

Como na primeira videoconferência realizada pelo partido há três semanas, o deputado federal Atila Lins, presidente estadual do Progressistas, encerrou a série de eventos virtuais da legenda, nesta sexta-feira (3), reiterando que “o partido terá papel de destaque nas eleições deste ano em Manaus e no interior do Estado”. Segundo ele, o PP está pronto para assumir protagonismo em todo o Amazonas apesar da situação atípica das eleições deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em Manaus, o presidente do Diretório Municipal, médico George Lins, garante “comprometimento, ética e dedicação” para fortalecer o partido. “Com certeza, vamos trabalhar para que o PP aumente bastante sua representatividade na Câmara Municipal, mas também estou pronto para ajudar o partido no Estado como um todo, pois entendemos a atividade política como um instrumento de transformação da sociedade sempre para melhor, com comprometimento, ética e dedicação”.

O otimismo de Átila e George foi compartilhado na videoconferência pelo secretário-geral, deputado estadual Belarmino Lins: “O Progressistas hoje está instalado na capital e em mais 61 municípios, o partido está organizado e muito forte, e vamos crescer muito mais na batalha de votos deste ano”, expressou. Na mesma linha, o vereador Marisson Roger, único representante do PP na CMM, manifestou sua confiança na força da organização partidária. “Nossos novos dirigentes impulsionaram o partido, que tem que ser mesmo grande em Manaus e no interior do Amazonas”.

“Hora de lutar”

Na videoconferência, Átila, Belarmino e George Lins interagiram com progressistas de municípios situados nas calhas dos rios Madeira e Negro: Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Apuí e Autazes (Calha do Madeira); Novo Airão, Barcelos Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira (Calha do Rio Negro). Ao longo de duas horas, das 10 às 12h, os dirigentes debateram e prestaram esclarecimentos importantes atendendo a intervenções feitas por líderes como Raimundo Raiz e Leonice Reis, respectivamente vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal de Novo Aripuanã, a exemplo de Sidney Temo (Humaitá) e Brenda Maciel (Borba), dentre outros que queriam saber sobre a campanha eleitoral a partir da aprovação, no Congresso Nacional, da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que adiou as eleições municipais para os dias 15 e 29 de novembro.

“Sobretudo, é hora de lutar”, disse Átila Lins, esclarecendo que, a partir da definição das eleições para novembro, todos os concorrentes à batalha de votos devem ficar atentos aos prazos do Calendário Eleitoral, conforme a PEC 18/2020, que estabeleceu o prazo para o registro de candidaturas para 26 de setembro.

As convenções partidárias, que deveriam ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, acontecerão agora entre 31 de agosto e 16 de setembro, provavelmente de forma virtual. A desincompatibilização de servidores públicos, estatutários ou não, ocorrerá a partir de 14 de agosto, data considerada limite para inauguração de obras e recebimento de recursos provenientes de convênios por partes dos gestores municipais.

Comunicadores que pretenderem disputar o pleito terão que se afastar de suas funções até 11 de agosto. A propaganda eletrônica no rádio e na TV iniciará em 26 de setembro. O dia 26 de setembro será a data limite para o registro de candidaturas; prestação de contas parcial, 27 de outubro; prazo final para a prestação de contas de campanha será 15 de dezembro e o último dia para a diplomação dos eleitos será 18 de outubro.

De acordo com Átila, Belarmino e George Lins, o Progressistas realizará um novo ciclo de videoconferências em datas que serão definidas nos próximos dias, entendendo que os eventos se revelaram eficientes para o fortalecimento da organização das bases partidárias com vistas às eleições de 2020.