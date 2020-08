Progressistas declaram apoio à reeleição de Bi Garcia em Parintins

MANAUS (AM) – Com as presenças do presidente estadual, deputado federal Átila Lins, do secretário-geral, deputado Belarmino Lins, e do presidente do Diretório Municipal em Manaus, George Lins, o Progressistas (PP) declarou apoio à reeleição do prefeito parintinense Bi Garcia (DEM).

O evento, realizado na última sexta-feira (28) na residência do deputado Belarmino Lins, no Parque das Laranjeiras, em Manaus, também teve as presenças do presidente do Diretório Municipal do PP na Ilha do Boi Bumbá, ex-deputado estadual Enéas Gonçalves, e da vereadora Vanessa Gonçalves, líder progressista na Câmara de Vereadores de Parintins, além de várias outras lideranças políticas do município.

“Nosso apoio ao prefeito Bi Garcia é a vontade do nosso partido em Parintins, é a voz da democracia manifestada por nossas bases municipais, ou seja, a voz popular reconhecendo o grande trabalho realizado por Bi na Ilha do Boi Bumbá”, disse Átila. Na mesma linha, Belarmino Lins distinguiu as ações do prefeito: “Sem dúvida, Parintins melhorou com Bi Garcia e há de melhorar muito mais com o apoio do Progressistas por meio dos grandes companheiros Enéas Gonçalves e Vanessa Gonçalves, Parintins não pode parar, possui o maior Festival Folclórico do mundo, tem que avançar sempre”.

Para o médico George Lins, responsável pelo Diretório Municipal do Progressistas na capital do Estado, ao apoiar Bi Garcia o partido se fortalece no Baixo Amazonas, bem conduzido pelo ex-deputado e ex-prefeito Enéas Gonçalves. O PP, de acordo com George, se firma no maior colégio eleitoral do interior e avança para sair das urnas de novembro como uma legenda mais estruturada e muito mais forte no Estado.

“Questão de justiça”

Para Enéas e Vanessa, representantes progressistas na Ilha, a reeleição de Bi Garcia é um imperativo do partido em respeito ao trabalho administrativo que distingue o prefeito como um dos melhores gestores do interior amazonense. “Nosso apoio já vinha sendo costurado e, portanto, agora está maturado, é uma questão de justiça ao bom trabalho de Bi Garcia”, salientou Enéas.

Em agradecimento às manifestações, Bi Garcia disse que suas “responsabilidades são maiores a partir de agora”, elogiou os irmãos Lins e reafirmou seu compromisso com a transformação econômica e social de Parintins. “O apoio e a solidariedade do PP a mim é um acontecimento ímpar, sou profundamente grato ao deputado Átila assim como ao Belão, de quem fui colega na Assembleia Legislativa, trabalhando pelo bem do Amazonas”, destacou.