Progressistas anunciarão rumos do partido nas eleições municipais em grande evento no Da Vinci

Manaus, AM – Em evento, que acontecerá a partir das 16 horas do próximo dia 8, no Hotel Da Vinci, o Progressistas, sob o comando do seu presidente estadual, deputado federal Átila Lins, anunciará os rumos do partido nas eleições municipais deste ano. Juntamente com Átila, o presidente do Diretório Municipal em Manaus, médico George Lins, discorrerá sobre a organização do PP na capital do Estado.

No evento, que terá a presença e participação de todos os pré-candidatos progressistas a Câmara Municipal de Manaus (CMM), os membros dos Diretórios Estadual e Municipal, além de convidados, Átila e George, ao lado do secretário-geral da legenda, deputado estadual Belarmino Lins, prestarão informações importantes sobre o comportamento do partido no pleito municipal, inclusive considerando as recomendações da Justiça Eleitoral e do Ministério da Saúde em relação a pandemia do novo coronavírus.

Detentor do terceiro maior tempo de rádio e TV nestas eleições e despontando entre os cinco maiores partidos com relação aos fundos Partidário e Eleitoral, o PP, de acordo com Átila e George, terá 13 prefeitos participando diretamente da batalha de votos, sendo 11 prefeitos candidatos a reeleição. Além disso, o partido terá 21 candidatos a prefeituras e em torno de 23 candidatos postulando ao cargo de vice-prefeito. “Em vários outros municípios, os progressistas apoiarão candidaturas majoritárias de outras agremiações partidárias, mas que fazem parte do elenco de apoiadores e grandes lideranças interioranas parceiras”, informa o secretário-geral Belarmino Lins.