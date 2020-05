Programa ‘SOS Vicinais’ está em fase final na Comunidade Frederico Veiga

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com execução pela Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf/Sepror), o programa “SOS Vicinais” segue em fase final na recuperação dos ramais na comunidade Frederico Veiga, situada no Km 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Até o momento, já foram revitalizados 15 trechos nos quais era inviável o tráfego dos agricultores e compradores, impossibilitando a comercialização da produção existente no local.

Nessa comunidade, aproximadamente 200 famílias de agricultores estão sendo beneficiadas pelo programa. É o caso da agricultora Joana Santos, que relatou um pouco da situação vivida antes do projeto chegar na comunidade.

“Aconteceu não somente comigo, mas com todos na região, de um comprador não ter condições de chegar até a comunidade, pois os veículos tinham dificuldade em transitar no antigo ramal, impossibilitando o escoamento e a comercialização da produção”, contou ela.

A agricultora Maria de Fátima Silva Lima destacou os benefícios trazidos pela iniciativa para a vida dela e dos demais produtores da comunidade. “O ‘SOS Vicinais’ veio nos proporcionar o escoamento da nossa produção, que antes nós não conseguíamos fazer. Agora ficou melhor para a gente tirar nossa produção aqui do ramal. Eu agradeço muito ao Governo por ter olhado por nós agricultores”, declarou.

Para o secretário executivo da Seapaf, Airton Schneider, essa etapa deve ser concluída nos próximos dias, cumprindo assim o estabelecido pelo Governo do Estado.

”Nossa equipe de engenheiros, junto com os extensionistas do Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas) Manaus, estão fechando as visitas técnicas e concluindo o levantamento de campo nas comunidades, para que as máquinas se desloquem e sigam para a próxima etapa do programa, que seguirá na confluência da rodovia BR- 174 (Manaus-Boa Vista). Essa é uma importante ação do Governo que beneficia famílias que residem e exploram atividades agropecuárias na zona rural de Manaus”, assinalou Schneider.

‘SOS Vicinais’ – O programa realiza serviços de manutenção e recuperação de pontos críticos de vicinais no perímetro rural de Manaus, com o objetivo de melhorar a vida do homem do campo.

A iniciativa tem uma verba estimada de R$ 1,5 milhão para atender às demandas conforme forem surgindo ao longo de 2020, seguindo critérios técnicos relacionados à produção rural, levando serviços de terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

Os trabalhos visam manter as vicinais em boas condições de acesso durante todo o ano, assegurando o escoamento da produção e comercialização dos produtos, com inclusão social e geração de renda no meio rural.