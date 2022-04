Programa de negócios para venezuelanos segue com inscrições abertas

Com o objetivo de impulsionar negócios de refugiados e migrantes, foi lançado em Manaus e Boa Vista o programa “Potencia Tu Negocio”, realizado pela incubadora de startups Five One Labs, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos e o Serviço Jesuíta de Apoio aos Migrantes e Refugiados (SJMR). As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser feitas pelo site fiveonelabs.org/ignite-your-business-brazil.

O “Potencia Tu Negocio” é um programa piloto realizado pela primeira vez no país pela Five On Labs, uma incubadora internacional que apoia empreendedores que vivem em contexto de deslocamento ou conflito.

O programa terá duração de seis semanas, entre 9 de maio e 15 de junho, sendo direcionado às pessoas que têm ideias, projetos ou negócios. A seleção do “Potencia Tu Negocio” está aberta a pessoas refugiadas e migrantes com projetos em planejamento ou já iniciados. A imersão será realizada em formato online e presencial, com capacitações oferecidas em espanhol.

Segundo a assistente de meios de vida do ACNUR, Laís Rigatto, os selecionados para o programa participarão de atividades de capacitação empresarial, com tutoria individual, capacitação de experts locais e demais países da América Latina, além da oportunidade de ter conexões com empreendedores locais e internacionais.

“O programa é voltado para pessoas refugiadas ou migrantes que já tenham ou pensam em ter um negócio, e que precisam de um apoio na fase inicial. A ideia é assegurar apoio para que esses empreendimentos se desenvolvam por meio de capacitações, mentorias e outras atividades”, explica Laís.

“Este é um programa inovador, que vem para incentivar o empreendedorismo e se une a um dos nossos propósitos, que é apoiar iniciativas empreendedoras para a geração de renda, buscando proporcionar uma maior qualidade de vida aos irmãos venezuelanos”, afirma o diretor presidente do Hermanitos, Túlio Duarte.

Com informações da assessoria