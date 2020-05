Profissionais têm até 15 de junho para escolherem onde votar na eleição do Crea

Os profissionais (Engenharia, Agronomia e Geociências) do Sistema Confea/Crea/Mútua que possuem o interesse em votar nas eleições, tem até o dia 15 de junho para regularizar a sua situação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM). As eleições estão previstas para acontecer no dia 15 de julho e os profissionais registrados no Sistema votam para os cargos de presidentes do Confea e do Crea, e também para diretor geral e administrativo da Caixas de Assistência regional.

Inicialmente a regularização iria acontecer até o dia 4 de maio e as eleições no dia 3 de junho, porém devido ao crescimento da curva de casos do novo coronavírus, a programação foi adiada.

Para o candidato a presidência do Crea-AM, Engenheiro Afonso Lins, essa foi a melhor a decisão que o Conselho Federal poderia tomar. “Foi uma ótima decisão do Confea estender as datas para regularização dos profissionais. Existem profissionais que estão se formando remotamente agora e que desejam praticar o seu direito de votação para os gestores do Conselho. Assim como há também profissionais que perderam o prazo e agora terão mais uma oportunidade de se regularizar”, afirma Lins.