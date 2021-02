Profissionais de saúde poderão se vacinar em qualquer um dos seis pontos de Manaus

A partir desta segunda-feira, 1º/2, a Prefeitura de Manaus passará a executar uma nova estratégia para vacinar contra a Covid-19 os trabalhadores da saúde dos grupos prioritários de profissionais de saúde definidos pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB). Esses profissionais poderão ser vacinados em qualquer um dos seis postos fixos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a vacinação de idosos, e, exclusivamente para esse público, haverá um posto fixo no Hospital Beneficente Português, na avenida Joaquim Nabuco, nº 1359, no Centro da cidade.

A medida é para agilizar a imunização desses profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde das redes pública e privada. Relatório parcial da Secretaria Municipal de Saúde aponta que até este domingo, apenas uma média de 35% dos trabalhadores das listagens enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) haviam sido imunizados.

De acordo com os registros do “Vacinômetro” da prefeitura, o número de trabalhadores da saúde vacinados até agora é de 9.258.

Segundo a secretária municipal de Saúde, médica Shádia Fraxe, esse resultado levou a coordenação da campanha a decidir por vacinar nos pontos fixos. “Nós começamos a vacinar no dia 19 de janeiro. Em que pese termos tido uma interrupção por dois dias, nossas equipes estavam trabalhando de segunda-feira à sábado, dentro desses estabelecimentos, mas isso não foi suficiente. Vamos mudar não só para reduzir os custos da operacionalização da campanha, mas para evitar que os vacinadores precisem retornar aos estabelecimentos mais vezes do que foi estabelecido”, aponta a secretária.

Para receber a vacina, o trabalhador deverá apresentar um documento que comprove que é lotado em um estabelecimento da saúde (crachá e/ou contracheque), documento com foto, CPF e assinar (de forma legível) uma declaração de responsabilidade pelas informações apresentadas.

Cronograma

Os pontos de vacinação na modalidade de drive-thru e fixos, funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h. Também no caso dos profissionais de saúde, será observado o critério de mês de nascimento por dia da semana.

Desta forma, na segunda-feira, 1º de fevereiro, poderão ser vacinados os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro; no dia 2, os de março e abril; no dia 3, os nascidos em maio e junho; na quinta-feira, dia 4, os de julho e agosto; no dia 5, sexta-feira, os que nasceram nos meses de setembro e outubro; e no sábado, nascidos em novembro e dezembro.

Confira os postos de vacinação:

Complexo de treinamento de direção veicular do Detran/AM – zona Norte;

Estacionamento da Universidade Paulista (UNIP) – zona Sul;

Clube do Trabalhador do SESI – zona Leste;

Balneário do SESC – zona Oeste;

Shopping Phelipe Daou – abrangendo as zonas Norte e Leste;

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa) – zona Sul;

Hospital Beneficente Português – zona Sul (exclusivo para a vacinação de trabalhadores da saúde.

*Com informações da assessoria