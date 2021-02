Professores serão vacinados a partir de março, garante Pazuello a David Almeida

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu ao prefeito de Manaus, David Almeida, que é possível incluir professores no próximo grupo prioritário, que começará a ser vacinado contra a Covid-19, a partir de março. A notícia foi dada durante reunião virtual nesta sexta-feira, 19/2, com os integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) das capitais, da qual David compõe a Comissão de Vacinação. O ministro também assegurou que um novo lote de vacinas chegará à capital do Amazonas na próxima terça-feira, 23.

O prefeito David Almeida ressaltou a importância da prioridade da vacinação para professores, um pleito da FNP, e também reiterou que Manaus está pronta para receber novas doses e continuar a vacinação.

“Quando recebermos as doses destinadas a Manaus, estaremos preparados para vacinar a população, inclusive aumentando os postos, se necessário. Temos a estratégia e a logística, só faltam mais vacinas”, disse David.

Para contemplar os professores, o ministro afirmou que vai fazer uma adaptação no Plano Nacional de Imunização. “Vamos atender os profissionais da Educação o mais rápido possível, muito provavelmente em março”, destacou Pazuello.

O ministro disse ainda que o objetivo é começar a vacinar 4,7 milhões de brasileiros entre o fim de fevereiro e início de março. São 2 milhões de doses da vacina de Oxford e 2,7 milhões da CoronaVac.