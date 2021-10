Professores da rede municipal de ensino são homenageados na Câmara Municipal

Educadores da Prefeitura de Manaus, que atuam em unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed,) receberam, nesta quinta-feira, 14/10, o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na sede do Legislativo municipal, no Santo Antônio, zona Oeste. A solenidade foi realizada em alusão ao Dia do Professor, celebrado nesta sexta-feira, 15 de outubro. Os homenageados foram indicados pelos vereadores Fransuá Matos, Professora Jacqueline Pinheiro e Professor Samuel. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da CMM.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, agradeceu o empenho dos professores que trabalharam na rede municipal de ensino. “Preciso dizer o quanto vocês são importantes neste contexto da sociedade. O professor é construtor de vidas. Quantas vezes vou a uma escola e me emociono com o carinho dos professores com seus alunos”, disse o secretário, que também destacou o esforço dos educadores durante a pandemia.

“Estamos encarando uma das maiores adversidades que já enfrentamos, que foi essa pandemia. Quero prestar minha homenagem a todos os professores, que foram firmes e são importantes. Estou muito agradecido pelo trabalho que foi realizado ao longo da vida, sobretudo nesta pandemia”, completou.

Suporte

Este ano, a prefeitura beneficiou os professores com a implantação do Auxílio Conectividade, que destina R$ 70 no contracheque para o educador contratar um pacote de internet, além do anúncio do reajuste salarial de 11,13% com os pagamentos do retroativo.

O presidente da Comissão de Educação da CMM, vereador Fransuá Matos, parabenizou os homenageados e afirmou que a gestão David Almeida, em relação à educação, tem se mostrado atenciosa com o desenvolvimento dos alunos e valorização dos professores.

“Devemos olhar a educação como engrenagem, mas o professor é o essencial para que o processo funcione. O professor tem parte na formação do cidadão. Vejo que o prefeito David Almeida tem uma atenção especial para a educação e vejo na equipe do secretário Pauderney Avelino uma vontade de acertar, e o que estiver ao nosso alcance faremos o possível, nesta Casa Legislativa, para ajudar no desenvolvimento da educação”, disse o parlamentar.

O assessor de Infraestrutura da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste, Alexandre Maquiné, comentou como essa iniciativa incentiva os professores da rede municipal de ensino.

“É louvável esse momento dedicado a cada um de nós, idealizado por essa Casa Legislativa e aqui, estamos representando todos os nossos colegas, porque todos são merecedores”, destacou.