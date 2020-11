Professora Rocilda propõe desenvolver Ecoturismo para gerar emprego e renda

A candidata a vereadora Professora Rocilda Silva (PT) propõe desenvolver o Ecoturismo na capital como forma de gerar emprego e renda além de beneficiar as comunidades de Manaus. A proposta é implantar um Polo de Ecoturismo junto as comunidades com sustentabilidade e conservando a floresta.

“Temos 11.401 km² de área em Manaus, desses 427 são área urbana, então temos mais de dez mil km de floresta que podem propiciar o Eco turismo, podemos desenvolver o turismo com base comunitária, com sustentabilidade e conservação da nossa floresta”, salientou a candidata.

Contar com estrutura básica nas comunidades

A candidata à vereadora de Manaus explicou ainda que desenvolver o ecoturismo significa trazer benefícios as comunidades envolvidas, pois a Prefeitura deve garantir estrutura básica nas comunidades com serviços de água, luz, telefonia, saneamento, transporte, entre outros, e trabalhar junto a população a estrutura voltada para o turismo como centro de atendimento ao turista, hotéis, restaurantes e outros.

“Em Manaus, a iluminação é precária no Centro, falta limpeza, segurança, transporte de qualidade e serviços para oferecer passeios aos turistas, a implantação de um Polo de Eco turismo permitirá a geração de emprego e renda e poderemos oferecer pacotes interessantes aos turistas”, salientou a Professora Rocilda.

Ecoturismo

“Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas” (Barros, 2000).

Perfil

A Professora Rocilda Silva é Engenheira Civil, trabalhou como servidora pública nas secretarias municipais de meio ambiente, obras e turismo da Prefeitura de Manaus e foi presidente do Sindicato Estadual de Guias de Turismo do Amazonas por oito anos. É especialista em Gestão em Ecoturismo, pela UFAM (2004); possui cursos de Guia de Turismo e Especialização em Tratamento de Poluição Ambiental em SGU, na Bélgica.

*Com informações da assessoria