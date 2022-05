Professora Jacqueline pede reativação da Casa do Cidadão do Lírio do Vale 1

A vereadora Professora Jacqueline (União Brasil) pediu a reativação e revitalização da Casa do Cidadão, na Rua Canopus, no Lírio do Vale 1. A solicitação foi por meio do Ofício nº 151/2022, direcionado à titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Moraes.

Jacqueline ressalta a importância de centros sociais que incentivem a prática de atividades física nas comunidades. “Nossos idosos merecem não só um espaço pra confraternização, mas também para ocupação do corpo e da mente”, defendeu.

A dona de casa Maria Cristina Pinheiro é uma das moradoras do bairro que frequentavam o ‘Centrinho’, como o local é chamado. “Quando a gente vai ao médico, a primeira coisa que ele nos recomenda é atividade física. A gente precisa de um local para ações sociais, praticar atividade física e retorno dos encontros do grupo Flor do Lírio”, explicou.

Em 2017, a vereadora Jacqueline destinou emenda parlamentar nº124/2017, no valor de R$150 mil para recuperação e reforma da Casa do Cidadão do Lírio do Vale 1, na antiga Rua Girassol com Rua Vitória Régia.

