Produtores de Autazes afetados pela enchente recebem benefícios do Governo e Prefeitura

Atendendo as demandas do Prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante (PSC), o governador Wilson Lima (PSC), esteve na sexta-feira, 11, no município com deputados e secretários para realizar a entrega de cheques, cestas básicas, vacinação, entre outros benefícios à população de Autazes, principalmente, aos produtores rurais atingidos pela grande enchente deste ano.

O prefeito Andreson Cavalcante ressaltou a importância dessas entregas, principalmente famílias em vulnerabilidade social. Ele destacou o crédito emergencial no valor de R$ 760,3 mil em 61 operações no município

“O Crédito emergencial para auxiliar o produtor que foi acometido pela enchente, foi liberado. Além de mais de 2 mil cestas básicas para as famílias em estado de vulnerabilidade. Pode não parecer muito, mas para as pessoas que estão em situação difícil devido a crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 e agora pela enchente, essas ações são de extrema importância”.

Na ocasião, foi assinado um Termo de Convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Produção Rural (Sepror) no valor de R$ 257.312,00 para a aquisição de patrulhas mecânicas e, assim, melhorar a produção e comercialização dos trabalhadores e famílias de produtores rurais. O recurso é fruto de emenda parlamentar do deputado Sinésio Campos (PT).

“Esse convênio é de suma importância para garantir melhorias aos trabalhadores da produção rural. Com as patrulhas será possível aumentar a área de produção e, consequentemente, garantir emprego e renda aos filhos de Autazes”, pontuou o prefeito, destacando o convênio com a Cosama, no valor de R$ 1,3 milhões para o abastecimento de água na Vila do Novo Céu.

De acordo com o prefeito, foram mais de R$ 640 mil aplicados no município e mais de R$ 2 milhões aplicados pela Prefeitura de Autazes para atender a malha viária.

Mais benefícios

Durante a visita ao município, governador Wilson Lima assumiu, ainda, o compromisso de pavimentar a Vila do Novo Céu, dar celeridade no Projeto da Potássio do Brasil e agilizar a conclusão da obra do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI), no bairro Gilberto Mestrinho.

A Conservação e manutenção das Rodovias Estaduais do Amazonas – lote 03 (AM-254 Autazes 93,90 Km, Manaquiri 43,60 Km), no valor total de R$ 12.627.999,83. De acordo com o Governo, os serviços correspondem a 137,50 quilômetros de extensão das rodovias.

Ainda, segundo o governo, a obra apresenta o percentual de 66,45% de execução e previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano.

A visita contou com a presença do governador Wilson Lima, da primeira-dama, Tayana Lima, além dos deputados estaduais Sinésio Campos, Cabo Maciel, Therezinha Ruiz e, Tony Medeiros, além da secretária de Assistência Social, Alessandra Campêlo, da secretária de Justiça e Cidadania, Mirtes Sales, dentre outros.