Produtora contratada pelo governo faz serviço gratuito para Renan Bolsonaro

Uma produtora contratada com dinheiro público pelo governo federal prestou um serviço gratuito na inauguração da empresa privada do filho do presidente, Renan Bolsonaro, que aconteceu no final de outubro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa Astronauta Filmes recebeu, somente neste ano, R$ 1,4 milhão do governo federal. Ela cobrou R$ 642 mil por três vídeos para o Ministério da Saúde, e R$ 729,9 mil para mais três peças publicitárias para o Ministério da Educação. Para a recém-inaugurada Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, no entanto, o trabalho foi realizado de graça.

No vídeo produzido, é possível ver Renan Bolsonaro dançando, cumprimentando pessoas e posando com arminha para fotos. A inauguração ocorreu em um espaço fechado – o camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília – e apenas um convidado aparece usando máscara. O vídeo foi postado no Instagram de Renan.