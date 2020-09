Procon-AM pede esclarecimentos a distribuidoras sobre preços de frios

Nesta semana, o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou quatro distribuidoras de frios em Manaus. Em até cinco dias, as empresas devem prestar esclarecimentos sobre a alta nos valores dos produtos comercializados para lanchonetes, restaurantes e mercados na capital.

As notificações foram emitidas após denúncias nos canais de atendimento do instituto. “O Procon-AM tem intensificado as fiscalizações em diversas pautas neste momento de pandemia de Covid-19. A inflação é maior em alguns produtos. Nós identificamos que, além do cimento, tijolo e de itens da cesta básica, outros produtos também têm sido afetados”, afirmou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Caso fique comprovado o aumento abusivo, as distribuidoras poderão ser autuadas. O valor da multa é proporcional ao porte de cada empresa. “Se verificarmos que é um aumento em virtude de reajustes por outros elos da cadeia, eles serão responsabilizados dentro da competência do Procon-AM”, completou o titular do instituto.

Contatos

O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected].