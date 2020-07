Procon-AM notifica postos de gasolina durante fiscalizações em Coari e Codajás

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) iniciou, nesta semana, uma série de ações em municípios do interior do Amazonas. Na terça-feira (28/07), a equipe do órgão esteve junto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/ALEAM) nos municípios de Coari e Codajás, localizados a 362 Km e 329 Km de distância de Manaus, respectivamente, para fiscalizações em postos de gasolina e agências bancárias.

Em Coari, dois postos de gasolina foram notificados – um deles por estar com mais de 200 ml, a cada 20 litros no aferidor, em desfavor do consumidor. Já em Codajás, foram notificados outros dois postos e uma agência bancária – esta última, por não possuir cartaz informativo do tempo máximo de espera da fila.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a equipe de fiscalização deve seguir para outros municípios até o fim desta semana. “O objetivo da nova defesa do consumidor proposta pelos órgãos que atuam no estado do Amazonas está para além de apenas aplicar a lei: é preciso ter contato com o cidadão, estar próximo da população. Estamos trabalhando para expandir cada vez mais a política estadual de defesa do consumidor”, afirma.

Contatos – O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] am.gov.br e fiscalizacaoprocon @procon.am.gov.br.