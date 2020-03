Procon-AM autua loja por venda de máscaras cirúrgicas a R$ 100

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou uma loja especializada em artigos para profissionais da saúde após constatar aumento de 628,9% no preço das máscaras cirúrgicas. O item era vendido por R$ 15,90, mas, nesta terça-feira (17), fiscais do Procon-AM constataram a comercialização do produto por R$ 100.

A loja fica na Avenida Álvaro Maia, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. A autuação ocorreu após denúncias enviadas pelas redes sociais do órgão. No local, os fiscais também foram informados de que não há mais álcool em gel nos estoques.

Foi emitido um auto de constatação. A empresa terá dez dias corridos para apresentar justificativa junto ao Procon-AM e, caso não o faça, poderá ser multada.

O Procon-AM tem realizado fiscalizações em farmácias, supermercados e lojas para profissionais de saúde desde o registro dos primeiros casos de coronavírus no Brasil.

*Com informações da assessoria