Procon-AM autua duas agências bancárias em Humaitá por descumprimento da Lei das Filas

Uma ação conjunta do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) com a Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC-ALE-AM) resultou na autuação de duas agências bancárias no município de Humaitá, localizado a 697 Km de Manaus. Os fiscais visitaram bancos do município nesta sexta-feira (20/12), e autuaram dois estabelecimentos por irregularidades relacionadas à Lei das Filas.

“O Procon Estadual vem atuando em parceria com a Comissão do Consumidor da Assembleia e, assim, vai chegando ao interior do Estado e levando os seus serviços àqueles que mais precisam. Estamos fiscalizando e buscando aplicar as sanções aos estabelecimentos que não respeitam os direitos dos consumidores”, sintetizou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Essa é a segunda ação do órgão no interior do Amazonas em menos de duas semanas. A anterior foi realizada em comércios de Nhamundá, a 382 Km da capital, entre os dias 10 e 12 de dezembro. Na ocasião, foram apreendidos mais de 8 mil unidades de cigarro contrabandeado e aproximadamente 350 itens de alimentação.

Orientação – Em caso de descumprimento da Lei das Filas, o Procon-AM orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada, com o horário do atendimento, e levar esse documento ao órgão para formalizar a reclamação.

Atendimento – O consumidor que se sentir prejudicado pode entrar em contato com o Procon Amazonas por meio do ‪0800 092 1512‬ ou pelo e-mail [email protected] procon.am.gov.br, ou dirigir-se à sede do órgão, localizada à avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ‪às 14h‬.