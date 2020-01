Procon-AM apreende produtos com prazo de validade vencido em supermercado

Fiscais do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) apreenderam mercadorias com validade vencida em um supermercado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (21/01).

No total, 16 itens foram recolhidos pelos fiscais durante a ação, realizada após denúncias de consumidores. A equipe do Procon-AM encontrou alimentos com validade expirada em setembro de 2019. Com isso, foi expedido um auto de constatação. Posteriormente, será emitido auto de notificação.

“Estamos de olho nos estabelecimentos que comercializam produtos de gêneros alimentícios, como supermercados de pequeno, médio e grande porte. Nosso papel é equilibrar as relações de consumo e garantir que os consumidores e consumidoras do Amazonas não fiquem expostos a produtos impróprios ao consumo”, destacou o titular do Procon-AM, Jalil Fraxe.