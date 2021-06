Procon-AM apreende mais de 110 Kg de produtos com validade expirada, na zona leste

O Instituto de Defesa do Consumidor – Procon-AM apreendeu nesta quarta-feira (23/06), um total de 112,2 quilos de produtos com datas de validade expiradas. A ação ocorreu em um comércio localizado na Avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

No local, a equipe do órgão recolheu produtos de limpeza, bebidas, massas, laticínios, itens em conserva e carnes. A mercadoria foi descartada após a fiscalização e o estabelecimento foi autuado.

“Os consumidores são colocados em risco com práticas como essa. Os comércios precisam ter mais atenção e verificar diariamente a qualidade e o armazenamento dos produtos. Nossas equipes seguem nas ruas com as fiscalizações e o órgão está disponível aos consumidores que queiram fazer denúncias, seja pelos números 0800 092 1513 e 3215-4009, pelo nosso Instagram (@procon_amazonas) ou no Facebook (Procon Amazonas)”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.