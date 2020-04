Procon-AM apreende alimentos com validade vencida em Manacapuru

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – Procon/AM esteve, nesta quarta-feira (15/04), em Manacapuru, município a 68 km de distância de Manaus, para continuidade às ações neste período de quarentena, por conta do novo coronavírus (Covid-19). Os fiscais do órgão visitaram comércios do município e apreenderam mais de 100 quilos de alimentos com validade vencida.

As apreensões ocorreram em dois supermercados da cidade. Em um deles, os fiscais recolheram 27,5 quilos de produtos do gênero alimentício, enquanto no segundo, foram retirados 74,1 Kg itens.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe, o Procon-AM seguirá atuando no interior para atender às diversas demandas do consumidor dos municípios. Ele ressaltou, ainda, a importância das parcerias neste momento de pandemia do Covid-19.

“O interior tem sofrido muito com o aumento no preço dos alimentos, e não vamos permitir que o cidadão pague essa conta. Começamos as fiscalizações nos municípios da Região Metro politana. Vamos, inicialmente, cobrir esses municípios, e sabemos que os mais distantes da capital também carecem de atuação do órgão. Daí, a necessidade da municipalização dos Procons. Para uma atuação de forma imediata, dada a urgência da situação, vamos propor às câmaras municipais bem como ao Ministério Público acordos de cooperação técnica para fiscalização dos estabelecimentos comerciais”, afirmou.

