Procon-AM apreende 142 Kg de produtos em supermercados

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 142 quilos de produtos inadequados para consumo, em dois supermercados na zona oeste de Manaus. A ação segue a rotina de fiscalizações do órgão e ocorreu na tarde de ontem (3).

Em um dos estabelecimentos, a equipe recolheu 55,38 Kg de itens de limpeza e 22,3 Kg de produtos do gênero alimentício – a maioria, carnes brancas e vermelhas. Em outro supermercado, os fiscais retiraram 65,3 Kg

de carnes, laticínios e pães.

Os itens estavam com datas de validade expiradas e/ou embalagens violadas. Após a apreensão, eles foram descartados e o estabelecimento autuado.

“A apreensão desta segunda-feira ocorreu após uma denúncia encaminhada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALE-AM), sobre a venda de leite com validade vencida, mas acabamos encontrando outros produtos na mesma situação. Estamos, nesse momento, pautando os alvos com base nas denúncias, sempre buscando atender à população”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

*Com informações da assessoria