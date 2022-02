Príncipe William e Kate Middleton apoiam a Ucrânia em meio à guerra

Príncipe William e Kate Middleton se pronunciaram sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia . O neto da Rainha Elizabeth II e a esposa fizeram algo incomum para a família real britânica, que não normalmente não se posiciona sobre política e conflitos internacionais, e manifestaram apoio à Ucrânia.

“Em outubro de 2020, tivemos o privilégio de encontrar o presidente Zelensky e a primeira dama para conhecer a esperança e otimismo deles para o futuro da Ucrânia. Hoje, nós apoiamos o presidente e todo o povo ucraniano que luta bravamente pelo futuro deles”, diz uma publicação feita na conta oficial do casal no Twitter.

Geralmente a coroa britânica não se manifesta sobre guerras, muito menos declara apoio publicamente a um dos lados envolvidos. A própria rainha não fez nenhum pronunciamento sobre o assunto até o momento. Entretanto, William e Kate não são os primeiros membros da família a tomar uma posição.

Harry e Meghan Markle, que abdicaram dos títulos da família real, já haviam manifestado apoio à Ucrânia. No site da fundação deles, o casal disse estar do lado do povo ucraniano e que a Rússia está cometendo uma “violação do direito internacional e humanitário”.

*Com iG